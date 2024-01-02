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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar - Son Dakika
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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar

Esenyurt'ta meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şahısların, bir mekandan haraç istediği ihbarı üzerine polisten kaçarken kırmızı ışıkta geçip süpürme aracına çarptıkları belirlendi. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.

02.01.2024 - 12:36,
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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar

Polisten kaçarken kırmızı ışıkta geçip süpürme aracına çarpmışlar

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili şahısların, bir mekandan haraç istediği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçarken kazaya karıştıkları ortaya çıktı. Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Olay, Pazar günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt Hadımköy Bağlantı Yolu'nda yaşanmıştı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 GEM 38 plakalı cip aracın sürücüsü kırmızı ışıkta geçmiş yolunda giden süpürme aracına çarpmıştı. Kaza sonrası araç içinde bulunan 3 kişiden yabancı uyruklu Abdullah N. ve İlyas C. hayatını kaybetmiş Rommel M. İse ağır yaralanmıştı.

Polisten kaçarken kaza yaptıkları ortaya çıktı

Kaza sonrası araştırma yapan polis ekipleri, ölen şahısların dakikalar öncesinde Beylikdüzü'nde bir işletmeden haraç istedikleri olay yerindeki polislerden kaçtıklarını öğrendi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kırmızı ışıktan geçmesi ve sonrasında ise kaza yapmaları yer aldı.

Esenyurt\'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar
Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü kazanın yeni detayları: Polisten kaçarken süpürme aracına çarpmışlar - Son Dakika
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