Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücüye Ceza
Esenyurt'ta Tehlikeli Sürücüye Ceza

10.04.2026 23:33
Esenyurt'ta yaya geçidini hiçe sayan sürücüye 13 bin TL ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu.

İstanbul Esenyurt'ta, yaya yolundan gidenlere aldırış etmeden hızlı giden ve hayatlarını tehlikeye atan sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 13 bin 346 TL ceza kesildi, iki ay ehliyetine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Tonguç Baba Caddesi üzerinde trafik kurallarını ihlal ederek, yaya geçidinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye yönelik çalışma başlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından plakası tespit edilen sürücünün kimliği belirlendi. E.İ, (22) isimli sürücü, ekipler tarafından bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli sürücüye, geçiş hakkı kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçların teknik şartlara uygun olmaması maddelerinden toplam 13 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.

Konu ile ilgili E.İ. (22) isimli şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Suç, Son Dakika

