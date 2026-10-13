Esenyurt\'ta tekstil iş yerindeki yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

Esenyurt'ta tek katlı tekstil üzerine iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3002. Sokak üzerinde bulunan tek katlı tekstil üzerine yorgan üretilen iş yerinde meydana geldi. Edinilene bilgiye göre, iş yeri içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.