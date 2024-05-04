Esenyurt'ta uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon: 15 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon: 15 kilogram esrar ele geçirildi

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Esenyurt'ta Güven Timleri tarafından uyuşturucu serasına çevrilen eve yapılan operasyonda, özel düzenekle saksılara ekilmiş 15 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

04.05.2024 09:58
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Esenyurt'ta uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon: 15 kilogram esrar ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta Güven Timleri tarafından uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle saksılara ekilmiş 15 kilogram esrar ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde yayılan kokudan şüphelenen polis ekipleri bölgeyi incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri cadde üzerindeki binada bir daireyi gözlem altına aldı. Yapılan takibin ardından 5 katlı apartmanın 5. Katındaki daireye gelen ekipler şüphelilerin kapısını çaldı. Polislerin geldiğini fark eden S.T isimli şüpheli, dairenin terasından çatıya çıkarak karşı binaya geçti. Çatı girişinden yandaki binaya girmeye çalışan S.T aradaki kapının kilitli olması sebebiyle apartman boşluğunda kilitli kaldı. Yan binaya geçtiğini fark eden polis ekipleri, şüpheli S.T'nin kilitli kaldığı kapıyı açarak şahsı gözaltına aldı. Baskın yapılan evde uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasallar, özel aydınlatma ve ısıtma sistemleri kurulduğu görüldü. Dairedeki 2 odanın duvarları ve camların alüminyum folyolarla kaplandığı görüldü. Daire içerisinde kokuyu önlemek için havalandırma sistemi kurulduğu belirlendi. Yapılan baskında, toplamda 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon: 15 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta uyuşturucu serasına çevrilen eve operasyon: 15 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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