Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası

24.07.2025 09:55
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Yol verme nedeniyle tartıştığı adama saldıran genç, dövülerek kurtarıldı. O anlar kamerada.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde elindeki sopayla yol verme nedeniyle tartıştığı adama saldıran genç, yaptığına pişman oldu. Önce tartıştığı adam, ardından ise çevredeki esnaf, genci sopa ve tekmeyle dövdü. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan gencin o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir genç ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taraflar ayrılırken, genç öfkesine hakim olamayarak çevreden bulduğu sopayı ayağıyla kırdı. Elindeki sopa parçasıyla motosikletli adama saldıran genç, bir adamın müdahalesiyle durduruldu. Ardından ise önce motosiklet sürücüsü, ardından ise çevredeki esnaf gence meydan dayağı attı. Sopa, tekme ve yumrukların hedefi olan genç ise yine çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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