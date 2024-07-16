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Eşiyle kavga ederken araya giren kayınpederini başından yaraladı

Kavga esnasında silah ateş aldı, mermi iş yeri camına isabet etti, damat gözaltına alındı

BURDUR - Burdur'da kayınpederinin iş yerinde damat ile eşi arasında çıkan tartışmanın kayınpederin araya girmesi ile büyüdü. Damat, kayınpederini kafasına silah kabzası ile vurarak yaralarken kavga esnasında ateş alan silahtan çıkan mermi işletmenin camına isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkez Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle telefonda tartışan Ali Osman Ş., 47 ACV 473 plakalı otomobiliyle kayınpederi Ahmet Z.'nin iş yerine gelerek eşiyle tartışmaya başladı. Bunu gören kayınpeder Ahmet Z. de tartışmaya dahil olunca olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yanında getirdiği silahın kabzası ile kayınpederi Ahmet Z'nin kafasına vuran Ali Osman Ş.'nin silahı bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi şans eseri restoranın camına isabet etti. Kavgada A.O.Ş.'nin olay yerine geldiği otomobilin ise aynası kırıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri damat Ali Osman Ş.'yi gözaltına alırken kayınpeder Ahmet Z. olay yerinde yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.