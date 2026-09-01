Eski Bakan İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamındaki ifade işlemleri devam ediyor.
Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, ifadeler devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Kaynak: İHA
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