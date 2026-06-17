Hacılar beldesindeki "zimmet" davasında mahkemeden karar: Eski başkan ve 2 sanığa ceza

Kırıkkale'de Hacılar beldesi bünyesindeki şirkete ilişkin 7 milyon 820 bin liralık zimmet davasında mahkeme heyeti, eski Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, şirketin eski müdürüne 11 yıl 8 ay, özel muhasebeciye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kırıkkale'nin Hacılar beldesi eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın, 7 milyon 820 bin liralık "zimmet" iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, belediyeye bağlı şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Y.Ö., "Hata yaptığım ve inanmak zorunda olduğum durumlar oldu. Ben bu konunun buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, belediyeye ait şirketteki zimmet davasında Y.Ö.'ye 10 yıl, H.H.D.'ye zimmete yardım suçundan 5 yıl, eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya ise denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet vermekten 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.

Ayrıca Y.Ö. ve H.H.D. hakkında "sahte belge kullanma" suçundan verilen 1 yıl 8'er aylık cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık koordinesinde 11 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu, Y.Ö. ve H.H.D. gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, belediyeye bağlı şirket üzerinden 7 milyon 820 bin liralık zimmet iddiası yer almıştı. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - KIRIKKALE