Hacılar beldesindeki "zimmet" davasında mahkemeden karar: Eski başkan ve 2 sanığa ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar beldesindeki "zimmet" davasında mahkemeden karar: Eski başkan ve 2 sanığa ceza

17.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Hacılar beldesinde 7 milyon 820 bin liralık zimmet davasında eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, şirket müdürüne 11 yıl 8 ay, muhasebeciye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale'de Hacılar beldesi bünyesindeki şirkete ilişkin 7 milyon 820 bin liralık zimmet davasında mahkeme heyeti, eski Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, şirketin eski müdürüne 11 yıl 8 ay, özel muhasebeciye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kırıkkale'nin Hacılar beldesi eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu'nun da aralarında bulunduğu 3 sanığın, 7 milyon 820 bin liralık "zimmet" iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, belediyeye bağlı şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Y.Ö., "Hata yaptığım ve inanmak zorunda olduğum durumlar oldu. Ben bu konunun buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, belediyeye ait şirketteki zimmet davasında Y.Ö.'ye 10 yıl, H.H.D.'ye zimmete yardım suçundan 5 yıl, eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya ise denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet vermekten 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.

Ayrıca Y.Ö. ve H.H.D. hakkında "sahte belge kullanma" suçundan verilen 1 yıl 8'er aylık cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık koordinesinde 11 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu, Y.Ö. ve H.H.D. gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, belediyeye bağlı şirket üzerinden 7 milyon 820 bin liralık zimmet iddiası yer almıştı. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Koyuncu, Kırıkkale, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hacılar beldesindeki 'zimmet' davasında mahkemeden karar: Eski başkan ve 2 sanığa ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:50
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:47:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Hacılar beldesindeki "zimmet" davasında mahkemeden karar: Eski başkan ve 2 sanığa ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.