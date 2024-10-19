Eski Çalışandan Kamyonet Turuna: Serbest Bırakıldı

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Eski çalıştığı iş yerinden kamyoneti alıp 90 kilometrelik gece turu yapan şahıs adli kontrolle serbest

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, eski çalıştığı iş yerinden aldığı kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra yerine bırakan ve polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü gecesi Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, ahşap doğrama atölyesine gelerek park halindeki kamyoneti alıp gezintiye çıktı. Şahıs, yaklaşık 90 kilometre yol yaptıktan sonra sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi, kamyonetin dışarıda olduğunu fark etti ve araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak maddi hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını gören Y.A. polis ekiplerine haber verdi ve 100 bin TL zararı olduğunu beyan ederek şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olaya karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti. Şüphelinin aynı gün kamyoneti bıraktıktan sonra bu sefer yine aynı iş yerine ait motosikletle de tur atıp geri bıraktığı öğrenildi.

Dün yakalanan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E. D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.