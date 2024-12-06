Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 5 Aralık perşembe günü Lüleburgaz ilçesi Kırklareli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit D. ile eski eşi Songül Gönül (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucu Ümit D., eski eşi Gönül'ü bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Katil zanlısı Ümit D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski Eş İle Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?