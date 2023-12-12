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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

12.12.2023 - 15:03,
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Eski milli futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere 4 buçuk yıl hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de trafikte yolun daralması sonucunda tartışma yaşadığı Zekai ve Nurettin Karaçoban, tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan Zekai ve Nurettin Karaçoban, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları araçla, müşteki Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde bulunduğu araçla trafikte öne geçme sebebiyle aralarında tartışma yaşadıkları, çıkan tartışma sonucunda şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın, müşteki Oktay Derelioğlu'nu, kişideki etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde ve saptanan kırığın hayati fonksiyonlarına etkisi orta iki derece olacak şekilde yaraladıkları belirtildi. İddianamede, şüphelilerin "Kasten yaralama" suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu\'nu darp eden kardeşlere hapis istemi
Kaynak: İHA
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Oktay Derelioğlu, Kadıköy, Aralık, Trafik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi - Son Dakika
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