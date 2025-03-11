Eski Sevgili Cinayeti: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Sevgili Cinayeti: Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Sevgili Cinayeti: Kadın Hayatını Kaybetti

Ödemiş'te eski sevgilisi tarafından darp edilen 27 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak hayatını kaybetti.

11.03.2025 13:06
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından başı defalarca asfalta vurularak darp edilen 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olcay G. (34) ile buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olcay G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olcay G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Daha önce de dövmüş, karakolluk olmuşlar

Öte yandan, daha önce de Olcay G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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