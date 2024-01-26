Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda
2'şer adet levye, balta, balyoz, branda, 3'er adet kazma, kürek, 1'er adet yaklaşık 10 metrelik halat, murç, taş parçası, el arabası, makara, 6 adet demir kova ve 7 adet iş elbisesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskipazar'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika