Eskişehir'de 14 yıl faili meçhul dosyada 1 kişi tutuklandı, Bakan Gürlek teşekkür etti - Son Dakika
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Eskişehir'de 14 yıl faili meçhul dosyada 1 kişi tutuklandı, Bakan Gürlek teşekkür etti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012'de 2,5 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği 14 yıllık faili meçhul dosyanın çözülmesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden A.B. tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında meydana gelen ve 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt'un hayatını kaybettiği 14 yıllık faili meçhul dosyanın aydınlatılması dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma birimlerince yürütülen titiz çalışmalar kapsamında dosya yeniden ve kapsamlı şekilde ele alındı. Gerçekleştirilen teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, Eskişehir'deki 14 yıllık dosyanın da aralarında bulunduğu, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi ise 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bugüne kadar 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını bildirdi. Yeni deliller, gelişen teknolojik imkanlar ve uzmanlaşmış birimlerin çalışmalarıyla faili meçhul dosyaların takip edilmeye devam edileceğini belirten Bakan Gürlek, aradan geçen süreye bakılmaksızın hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerine teşekkür ederek; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına ve çalışmalarda emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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