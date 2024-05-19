Eskişehir'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla 17 bin 785 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı.

19.05.2024 12:48
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Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi adına yaptığı çalışmalarda 17 bin 785 litre akaryakıt ve 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilebilmesi adına çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama neticesinde kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik il merkezinde 1 tankerde arama işlemi yapıldı. İşlem sonucunda piyasa değeri 450 bin lira olan 17 bin 785 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirilip ve 1 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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