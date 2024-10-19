Eskişehir'de 19 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan toplamda 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan toplamda 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. yakalanarak, cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR