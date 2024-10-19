Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan toplamda 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan toplamda 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. yakalanarak, cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de 19 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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