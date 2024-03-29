Eskişehir\'de Alkollü Engelli Sürücü Kaza Yaptı, Ambulansa Binmek İstemeyince Zorla Bindirildi

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Eskişehir'de trafikte seyir halindeyken başka bir aracın engelli aracına çarpıp kaçması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, kafasını kaldırıma vurarak yaralanan alkollü engelli sürücü olay yerine gelen ambulansa binmek istemedi.

Kaza, Çilem Caddesi üzerindeki köprünün Tunçbilek Sokak'a doğru devam eden yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan engelli aracına henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç tarafından çarpıldı. Meydana gelen kaza sonucunda maddi hasarın oluştuğu aracından düşen engelli sürücü kafasını kaldırıma vurarak yaralandı. Ayakları tutmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla yerden kalkamayan yaralı engelli vatandaşın yardımına ilk olarak trafikteki diğer sürücüler yetişti.

Alkollü olduğu belirlenen yaralı engelli sürücü ambulansa zorla bindirildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu bölgeye giden sağlık personelleri ilk olarak kafa travması nedeniyle yaralı sürücünün beyin kanaması geçirdiğinden şüphe etti. Ardından alkollü olduğu belirlenen ve hastaneye gitmek istemediğini belirten engelli vatandaş sağlık personellerine zorluk çıkarttı. Alkollü sürücü çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla ambulansa zorla bindirilerek Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR