Eskişehir\'de bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangında, yoğun duman hızlı bir şekilde binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın 2'nci katında mahsur kalan Güzel T. ile eşi Hamza T., itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla evlerinden çıkarıldı. Dumandan etkilenen çift, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR