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Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi nedeniyle silaha el koymak isteyen polise mukavemet gösteren 4 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş aça şahıslara müdahile etmeye çalışan polise mukavemet gösterilmeye çalışılmıştı. Mukavemet gösteren S.Ş., N.C.K., Ş.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR