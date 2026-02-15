Eskişehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

Eskişehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Eskişehir\'de zincirleme kaza: 6 yaralı
15.02.2026 11:01  Güncelleme: 11:08
Eskişehir'de bir belediye otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de belediye otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ö. idaresindeki 26 FJ 113 plakalı belediye otobüsü, A.Ç.A. idaresindeki 26 AKK 651 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 26 AKK 651 plakalı araç ise, L.A. yönetimindeki karşı istikametten gelen 26 PK 190 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada A.Ç.A., L.A., S.Ç.A, A.A., P.A. ve K.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza

Eskişehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

SON DAKİKA: Eskişehir'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
