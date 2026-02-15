Eskişehir\'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Eskişehir'de belediye otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ö. idaresindeki 26 FJ 113 plakalı belediye otobüsü, A.Ç.A. idaresindeki 26 AKK 651 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 26 AKK 651 plakalı araç ise, L.A. yönetimindeki karşı istikametten gelen 26 PK 190 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada A.Ç.A., L.A., S.Ç.A, A.A., P.A. ve K.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR