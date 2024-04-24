Eskişehir'de Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 866 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrenerek operasyon düzenledi. Operasyonda, binlerce bronz sikke, yüzük, kolye ucu, mühür ve heykel ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

24.04.2024 10:57
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bin 866 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ve Mahmudiye ilçesine geleceği öğrenildi. Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli şahısların kullandığı araç durduruldu. Araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 723 adet bronz sikke, 113 adet bronz yüzük, 16 adet bronz kolye ucu, 5 adet bronz mühür, 1 adet bronz kadın heykeli, 1 adet mermer hayvan heykeli, 7 adet bronz obje ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki ürünleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıslar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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