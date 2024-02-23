Eskişehir'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir\'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'in Yenikent Mahallesi'nde bir binanın önünde duran damacanaların altındaki su paralarını çalan kimliği belirsiz bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sosyal medyada paylaşılan video ile tepkilere neden oldu.

23.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:01
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Eskişehir'de bir binanın önünde duran damacanaların altında bulunan su paralarını çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir bina önünde doldurulması için bırakılan damacanaların altına bırakılan su parası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Su satışı yapan kamyonun gelmesi için bekletilen boş damacanaların altındaki paraları çalan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşların tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Damacana Altındaki Su Paralarını Çalan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı - Son Dakika
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