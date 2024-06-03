Eskişehir\'de Genel Asayiş Denetimi Yapıldı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla denetimler yaptı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak (Barlar Sokak) ve çevre sokaklardaki umuma açık yerlerde 21.00 ile 02.15 saatleri arasında denetim yapıldı. Alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, işyerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularında Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerinin 4 ekip 12 personelle yaptığı ortak çalışmada 126 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR