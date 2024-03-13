Eskişehir\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçuna Karşı Bilgilendirme Çalışması

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Eskişehir'de polis ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaları neticesinde bin 123 kişi bilgilendirilirken, 542 adet broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçu önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, apartman, site ve umuma açık yerlerden gerçekleşebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında bin 123 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Ayrıca dolandırıcılık konulu 542 adet broşür dağıtıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR