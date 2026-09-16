Eskişehir'de jandarma okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir\'de jandarma okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince 117 personelin katılımıyla okul çevresi ve servis araçlarına yönelik huzur güven uygulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 okul servis aracına 2 bin 500 TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 80 okul çevresi, 54 okul servis aracı, 64 umuma açık işletme, 34 park bahçe ve 823 şahıs kontrol edildi.

Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle okul güvenliği ve kamu düzeninin korunması, okul çevreleri ve servis araçlarının kontrolü, aranan şahısların yakalanması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar 117 personelin katılımıyla 'Okul Çevresi ve Servis Araçlarına Yönelik Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, 80 okul çevresi, 54 okul servis aracı, 64 umuma açık işletme, 34 park bahçe ve 823 şahıs kontrol edildi. Çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 okul servis aracına 2 bin 500 TL ceza yazıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirJandarmaGüvenlik3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma okul çevresi denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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