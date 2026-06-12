Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu
12.06.2026 09:50
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4 şüpheli Eskişehir'de kaçak akaryakıt üretimi yaparken yakalandı, 23 bin litre ele geçirildi.

Eskişehir'de motor yağlarını karışımı ile toplamada 23 bin 245 litre karışımlı kaçak akaryakıt üretip satmaya hazırlanan 4 şüpheli polis ekiplerince işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçak/Karışımlı Akaryakıt İmal Etme/Satma Dosyası kapsamında; şahısların kaçak/karışımlı akaryakıt imal ederek satış yaptığı, 5607 SKM ve 5015 Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet ettikleri, kaçak üretilen akaryakıtları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi. Konuyla alakalı polis ekiplerince 10 Haziran tarihinde 28. Kilometresinde bulunan işyerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda motor yağı karışımlı olduğu tespit edilen kaçak 16 bin 245 litre akaryakıt, 7 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeğ ele geçirildi. Polis ekiplerince üretim yapılan tesis mühürlendi. Yapılan operasyonda toplam: 23 bin 245 litre karışımlı/kaçak akaryakıt ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Demirtaş Ali Demirtaş:
    iyi yakalanmışlar da bunlar sadece görünen kısım herhalde arkasında daha büyüğü var 0 0 Yanıtla
  • Koray Tanıbalı Koray Tanıbalı:
    harika işte bu da gerekiyordu ülkede her şey kaçak olmuş artık normal mi bu 0 0 Yanıtla
  • Mediha Yılmaz Mediha Yılmaz:
    vay be bunlar hala devam ediyor mu yani bu kaçakçılık işi hiç bitmiyo anlaşılan bir sürü insan var hala bu işle uğraşan 0 0 Yanıtla
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