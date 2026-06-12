Eskişehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Eskişehir'de motor yağlarını karışımı ile toplamada 23 bin 245 litre karışımlı kaçak akaryakıt üretip satmaya hazırlanan 4 şüpheli polis ekiplerince işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçak/Karışımlı Akaryakıt İmal Etme/Satma Dosyası kapsamında; şahısların kaçak/karışımlı akaryakıt imal ederek satış yaptığı, 5607 SKM ve 5015 Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet ettikleri, kaçak üretilen akaryakıtları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi. Konuyla alakalı polis ekiplerince 10 Haziran tarihinde 28. Kilometresinde bulunan işyerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda motor yağı karışımlı olduğu tespit edilen kaçak 16 bin 245 litre akaryakıt, 7 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeğ ele geçirildi. Polis ekiplerince üretim yapılan tesis mühürlendi. Yapılan operasyonda toplam: 23 bin 245 litre karışımlı/kaçak akaryakıt ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR