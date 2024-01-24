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Eskişehir'de Kamyonet Sürücüsü Araç Çarptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kamyonet Sürücüsü Araç Çarptıktan Sonra Kaçtı

Eskişehir'de bir kamyonet sürücüsünün araca yüklediği 6 metrelik doğal gaz borusu, park halindeki bir araca çarparak hasar görmesine neden oldu. Araç sahibi Raşit Öztürk, sürücünün kaçmasını eleştirerek, güvenlik önlemleri almadan boruları taşımanın tehlikeli olduğunu belirtti.

Eskişehir\'de Kamyonet Sürücüsü Araç Çarptıktan Sonra Kaçtı
24.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:48
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Eskişehir'de bir kamyonet sürücüsünün araca yüklediği 6 metrelik doğal gaz borusu, park halindeki bir araca çarparak hasar görmesine neden oldu. Araç sahibi Raşit Öztürk, "Ben parasında değilim, bir canlıya zarar verip bu şekilde kaçabileceğini sanan karakterde bir insan bu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kamyonetle Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde seyreden sürücünün aracın kasasına yüklediği yaklaşık 6 metrelik boru, Raşit Öztürk'ün yol kenarına park ettiği nakliye kamyonetine çarptı. Boru uzun olduğu için Öztürk'ün kamyonetinin tentesine zarar veren sürücü, kazanın ardından kamyonetinden inip hasara baktıktan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir süre sonra kazayı yapan sürücü, bu kez iki adet boruyla yine önlem almadan aynı caddeden geçti. Nakliyeci olduğu için aracının üzerinde numaraları bulunan Raşit Öztürk, çarpan sürücüye özür dahi dilemediği için sitem etti. Aracına çarpan sürücünün boruları hiçbir güvenlik önlemi almadan taşıdığını belirten Öztürk, bu bilinçsizliğin herhangi bir yaralanmaya sebebiyet verebileceğini söyledi.

"Tehlikeli bir şekilde ilerleme yapıyor"

Kazanın görüntülerini izleyip, boru taşıyan sürücünün dikkatsizliğine dem vuran Raşit Öztürk, "Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nden gelen araç, tehlikeli bir şekilde boru yüklüydü ve benim aracıma vuruyor. Vuran arkadaş hiç arkasına bakmadan gidiyor. Kaçan kişinin bulunmasını istiyorum. Olay, geçtiğimiz günlerde öğlen 12.30-13.00 saatlerinde meydana geliyor. Saatler kamera kayıtlarında mevcut. Vurduktan sonra aracından iniyor, borusuna bakıyor ama benim aracıma bakmıyor ve yoluna devam ediyor. İlk olaydan 15 dakika sonra geri dönüyor ve araca ikinci bir boru yüklenmişti. Araç yine aynı şekilde dönerken arkaya bir reflektör bağlamamış ve tehlikeli bir şekilde ilerleme yapıyor" dedi.

"Reflektör bağlanması lazım ki arkadan gelen sürücü malzemeyi görsün ve bir zarar görmesin diye "

Raşit Öztürk, boruların ucuna reflektör bağlanması gerektiğini belirterek, "Ben de 10 yıldır nakliyeciyim. Önceden açık bir arabam vardı. Bir malzeme araçtan dışarıya çıktığı zaman önüne mutlaka bir reflektör bağlanması lazım ki arkadan gelen sürücü malzemeyi görsün ve bir zarar görmesin. Civardaki esnaf bu adamı da sürekli görüyormuş. Sanayiye sordum, 3-4 bin lira bir masraf çıkarmış ama ben parasında değilim, bir canlıya zarar verip bu şekilde kaçabileceğini sanan karakterde bir insan bu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, bekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kamyonet Sürücüsü Araç Çarptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika


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