Eskişehir'de Komyonet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Komyonet Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir\'de Komyonet Kazası: 1 Yaralı

Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, devrildi; 1 kişi yaralandı.

19.12.2024 11:48
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Eskişehir'de kömür yüklü kamyonu sollamaya çalışan kamyonet, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Her 2 aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Alpu kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin A. idaresindeki 06 FD 8957 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Serdar T.'nin kullandığı 39 AS 004 çekici plakalı kamyonu sollamak için ters şeride geçti. Gizli buzlanma olduğu iddia edilen yolda kayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak solladığı kamyonun önünde yan döndü. Lüleburgaz'dan yüklediği toz kömürü Eskişehir'de bir termik santrale getiren kamyon ile kamyonet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Emin A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emin A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Komyonet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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