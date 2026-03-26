Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Eskişehir'de otomobille çarpışan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.M. idaresindeki 26 UD 794 plakalı hafif ticari araç ile Y.B. idaresindeki 14 BS 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.C. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen motosikleti ise, kazayı gören kuryeler el birliği ile kaldırarak yolun kenarına çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR