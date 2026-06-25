Eskişehir'de Motosiklet Kazası Şans Eseri Yaralansız Atlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Kazası Şans Eseri Yaralansız Atlatıldı

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası Şans Eseri Yaralansız Atlatıldı
25.06.2026 17:09
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Yaya geçidinde durup yol veren motosiklete çarpan başka motosiklet kazasında yaralanan olmadı.

Eskişehir'de yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; caddede seyir halinde olan 26 ALB 120 plakalı motosikletin sürücüsü, yaya geçidini kullanan bir vatandaşa yol vermek amacıyla durdu. Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen 26 AJU 517 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde duran aracı geç fark ederek duramadı. Frenleyemeyen motosiklet, yayaya yol veren 26 ALB 120 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, kazada şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Araçlarda kayda değer bir maddi hasarın da oluşmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası Şans Eseri Yaralansız Atlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Motosiklet Kazası Şans Eseri Yaralansız Atlatıldı - Son Dakika
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