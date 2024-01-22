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Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde bin 120 adet okul servis aracını denetledi. Denetimlerde, 36 okul servis şoförüne çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Eskişehir\'de Okul Servis Araçları Denetlendi
22.01.2024 - 13:15,
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, eğitim öğretim yılının ilk döneminde okul servis araçlarına yönelik denetimleri ile ilgili bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde bin 120 adet okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde, 36 okul servis şoförüne okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamak, araçlarda bulunması gereken malzemeleri bulundurmamak, ışık donanımını eksikliği, emniyet kemeri kullanmamak, araç muayene süresini geçirmek, süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak ve hız kurallarını yüzde 30'dan fazla aşmak suçlarından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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