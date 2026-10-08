Eskişehir\'de operasyonda 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçti, 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de operasyonda 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçti, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu kapsamda, ekiplerce gerçekleştirilen 3 operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.
Kaynak: İHA
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