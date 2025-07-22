Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde büyük bir orman yangını çıktığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Fethiya ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangına müdahale etmek için Eskişehir, Kütahya v Afyonkarahisar'dan çok sayıda ekibin yola çıktığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Orman Yangını - Son Dakika
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