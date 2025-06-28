Eskişehir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının Kırka'ya bağlı Peçene Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı alanyurt köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıktığı kaydedildi. Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne ait kule görevlilerinin dumanı fark etmesi ile yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Çok sayıda arazöz ihbar üzerine bölgeye ulaşarak alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü. Olayda ormanlık alandaki kuru otlar yanarken, yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmanın sürdüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR