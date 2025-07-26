Eskişehir\'de Otobüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Eskişehir'de belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şarhöyük Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 BB 553 plakalı belediye otobüsü ile 07 AKG 377 hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu. Herhangi bir yaralanma olmadan atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR