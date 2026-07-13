Eskişehir'de Otomobil ve Motosiklet Kazası

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya yolunda K.O. idaresindeki 26 APB 268 plakalı motosiklet ile H.S. yönetimindeki 16 KBL 83 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.O., otomobil sürücüsü H.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.İ.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR