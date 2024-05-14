Eskişehir\'de Polis Ekipleri Engellilere Ziyaretlerde Bulundu

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Eskişehir'de polis ekipleri 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşlara ve derneklere ziyaretlerde bulunarak hediyeler takdim etti.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Görme Engelliler Derneği (GÖRSEM) Eskişehir Şubesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi ve şubede bulunan 22 vatandaş ziyaret edilerek Eskişehir İl Emniyet Müdürü'nün ve polis teşkilatının selamları iletildi. Çalışma sırasında Emniyet Teşkilatı'nın sadece bir gün ya da bir hafta değil, 365 gün boyunca engelli vatandaşların yanında ve destekçileri olduğu vurgulanırken, ziyaret anısına küçük hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR