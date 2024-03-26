Eskişehir\'de Polis Ekipleri 630 Vatandaşı Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konularında Bilgilendirdi

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 630 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirilirken, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin 200 adet broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce Önleyici Polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili belirli tarihler arasında apartman, site ve halka açık alanlarda 630 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek basit güvenlik tedbirleri hakkında 200 adet de broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR