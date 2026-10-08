Eskişehir\'de polis okul çevreleri ve servis araçlarını denetlemeyi sürdürüyor

Eskişehir'de öğrencilerin huzur ve güven ortamı içinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde güvenlik tedbirlerini artıran emniyet birimleri, özellikle ders giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ile ana arterlerdeki kontrollerini sürdürüyor. Çocukların ve gençlerin emniyetini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, eğitim kurumlarının etrafındaki alanları ve öğrenci servis araçlarını denetliyor.

Vatandaşların ve ailelerin çocuklarını okullara gönderebilmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmalar; yalnızca okul kapılarıyla sınırlı tutulmayıp, okul çevrelerini kapsayan geniş bir alanda yürütülüyor.