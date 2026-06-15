Sakarya Nehri'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki gencin cenazesi çıktı - Son Dakika
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Sakarya Nehri'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki gencin cenazesi çıktı

Sakarya Nehri\'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki gencin cenazesi çıktı
15.06.2026 18:00  Güncelleme: 18:02
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya boğuldu. Dalgıç ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cenazesi sudan çıkarıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde gözden kaybolan 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya'nın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkarıldı.

Olay, Çifteler ilçesi Sakaryapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahse konu mevkiide arkadaşları ile serinlemek için suya giren 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk bölgeye sevk edildi. Dalgıç dalgıç ekibi suya girerek detaylı araştırmalar sonrası Furkan Kızılkaya'yı bularak kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolleride 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Kızılkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Nehri'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki gencin cenazesi çıktı - Son Dakika

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