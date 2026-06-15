Sakarya Nehri\'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki gencin cenazesi çıktı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde gözden kaybolan 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya'nın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkarıldı.

Olay, Çifteler ilçesi Sakaryapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahse konu mevkiide arkadaşları ile serinlemek için suya giren 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk bölgeye sevk edildi. Dalgıç dalgıç ekibi suya girerek detaylı araştırmalar sonrası Furkan Kızılkaya'yı bularak kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolleride 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Kızılkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR