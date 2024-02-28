Eskişehir'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Eskişehir\'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve suç geliri ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:23
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Eskişehir'de polis ekiplerince sokak satıcılarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan gerekli işlemler yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı ve 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Eskişehir genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda 7 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza ve suç geliri olduğu değerlendirilen 58 bin 395 TL ele geçirildi. 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan gerekli işlemler yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde ise gözaltına alınan 4 şüpheli gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin tutuklandığı ve 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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