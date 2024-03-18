Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli sahsa işlem yapılırken 1,6 gram bonzai, 1 gram esrar, 4 adet renkli reçeteye tabi sentetik hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre belirli tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 olayda; 7 şüpheliye işlem yapılmış, şüpheliler mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yine jandarma ekiplerince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 9 olayda; 9 şüpheliye işlem yapıldı. Mahkemece, 1 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Toplam 10 olayda 16 şüpheli sahsa işlem yapılırken mahkemece; 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı ve 15 şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalışmalarda; 1,6 gram bonzai, gram esrar, 4 adet renkli reçeteye tabi sentetik hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR