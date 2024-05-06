Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonları sonucunda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 119,12 gram metamfetamin, 14 adet fişek, 12,13 gram esrar, 3,8 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,35 gram kokain ve 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 17'si serbest bırakıldı.

06.05.2024 13:24
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonları çerçevesinde yakalanan 19 şüpheliden 2'si tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, 119,12 gram metamfetamin, 14 adet fişek, 12,13 gram esrar, 3,8 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,35 gram kokain ve 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Narkotik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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