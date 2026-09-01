Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu
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Polis, şüpheli araçta satışa hazır uyuşturucu madde yakaladı, 2 şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphesi üzerine inceleme yapılan park halindeki araç ve 2 şahıstan, satışa hazırlandığı düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Kazansoy sokak üzerinde tarafından durumundan şüphelenilen park halindeki otomobil ve içindeki 2 şahıs ekiplerce kontrol edildi. Yapılan kontrol ve aramalarda satılmaya hazır olduğu öngörülen önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, 2 şahıs sağlık kontrol ve akabinde işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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