Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalarda haklarında işlem yapılan 48 şüpheliden 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-26 Mayıs tarihleri arasında da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 40 olaya müdahale ederken; 322,84 gram metamfetamin maddesi, 108 adet sentetik ecza hapı, 12.28 gram esrar, 282,65 gram bonzai, 2 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca/şarjör, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Haklarında işlem yapılan 48 şüpheliden 42 şahıs serbest bırakılırken, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderdi. - ESKİŞEHİR