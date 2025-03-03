Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Eskişehir'de jandarma ile polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 53 şahıstan 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiy göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda, 36 olaya müdahele edilirken; 65,2 gram metamfetamin maddesi, 96 bin 813 adet sentetik ecza hapı, 15,5 gram esrar maddesi, 816,15 gram bonzai maddesi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalarda işlem yapılan 53 şahıstan 8'i tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR