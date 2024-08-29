Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 19 şüpheliye işlem uygulandı

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Eskişehir'de halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 19 şüpheliye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 68 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 10 olayda ekipler tarafından 19 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR