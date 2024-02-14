Eskişehir\'de Yeşillik Alanda Yangın Paniğe Neden Oldu

Eskişehir kent merkezindeki yeşillik bir alanda, çocuklarca çıkarıldığı iddia edilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Eskişehir'de Cengiz Topel ile İki Eylül caddelerinin kesiştiği Eskişehir Subay Orduevi'nin önünde bulunan yeşillik alandaki süs ağaçlarında yükselen alevler, rüzgarlı havanın da etkisiyle dakikalar içinde büyüdü. Tramvay seferleri yangından dolayı dururken, hattın kablolarına kadar yükselen alevler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar alevlerin büyümemesi için yangın tüpü, belediye görevlileri ise çim sulama sistemleri ile ateşe müdahale ettiler. Kısa sürede vatandaşlar ve belediye görevlilerince kontrol altına alınan alevler için itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı görüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, bazı vatandaşların yoğun dumandan etkilendiği görüldü. Yangından dolayı aksayan tramvay ve araç trafiği de normale döndü.
Yangının çıktığı esnada olay yerinde olan bir görgü şahidi, "Çocuklar vardı 5-6 kişi herhalde onlar yaptı, onlardan başkasını görmedi. Olayı gördüm, az önce parlayan bir şey yaptılar" dedi. - ESKİŞEHİR
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