Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Eskişehir girişi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 26 ANK 245 çekici plakalı tır ile Eskişehir'den çıkış yapan 26 B 5603 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan toplam 3 kişiden, ismi henüz belirlenemeyen bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan otomobildeki diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.