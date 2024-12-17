Eskişehir Hastane Otoparkında Yangın

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Motor kısmından yanan araç küle döndü.
Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bulunan otoparkta park halinde bulunan bir otomobil, aniden motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattıkları çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR
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